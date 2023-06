Maiara beija o cantor Matheus Gabriel em passeio romântico de balão

Novos ares! Depois de compartilhar um vídeo em um momento fofo e íntimo com o cantor Matheus Gabriel, Maiara mostrou mais um chamego com o artista. Na manhã desta segunda-feira (19), a dupla de Maraisa fez um passeio romântico de balão para ver o nascer do sol ao lado do artista, com quem estaria vivendo um relacionamento.