Mania de Você: Mavi faz cilada virtual para Luma. “ É uma mentirosa patológica”, diz ele a Viola

Mavi (Chay Suede) está em uma posição delicada em “Mania de Você”. Ele sabe que sua mentira está prestes a desmoronar enquanto Luma (Agatha Moreira) permanece por perto. O vilão construiu seu império à custa da herdeira, que ficou na miséria após o golpe financeiro.

Agora, Mavi finge ser apenas um funcionário do resort e tenta convencer a chef de cozinha, Viola (Gabz), de que Luma é uma mentirosa compulsiva.

Sem dinheiro, sem resort!

A fortuna de Mavi teve origem em um golpe contra Luma, que perdeu toda sua herança. O vilão fingiu ajudar a herdeira, mas desviou o dinheiro para si, deixando-a na ruína. Para proteger sua farsa, Mavi tenta afastar qualquer suspeita e age para desacreditar Luma diante de todos.

“Luma é uma mentirosa patológica”, diz ele a Viola, manipulando-a para acreditar em sua versão dos fatos.

Armadilha de rico

Com medo de ser desmascarado, Mavi decide aumentar ainda mais a mentira. Ele pede para Iberê (Jaffar Bambirra), seu braço direito, criar um perfil falso para Luma. O objetivo é associá-la a uma vida de excessos e inconsistências.

“E coloquei no perfil apenas as iniciais LM como você me pediu”, diz Iberê, mostrando o perfil forjado ao chefe. No perfil, ele insere fotos de Luma em destinos internacionais luxuosos, como a Europa e Abu Dhabi, além de simular férias em um iate exclusivo.

Mavi fica satisfeito com o resultado e elogia Iberê pelo trabalho. “Você tem futuro no mundo digital, Iberê!”, diz ele.

Mas ele também faz uma ressalva ao capanga: “Nem preciso te dizer que ninguém pode saber sobre isso, né?” Iberê confirma prontamente: “Claro, chefe! Como sempre, sigilo absoluto.”

OFUXICO

Por Murilo Rocha

Foto: (Reprodução/Globo)