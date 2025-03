Mania de Você: Mavi se desespera ao saber o destino de Iberê

O desaparecimento repentino de Iberê (Jaffar Bambirra) desperta a desconfiança de Mavi (Chay Suede) em Mania de Você. O ex-porteiro, que havia recebido uma grande quantia de dinheiro antes de sumir, some sem deixar vestígios, levantando suspeitas sobre o que realmente aconteceu com ele.

Na busca por respostas, Mavi conta com a ajuda de Nahum (Ângelo Antônio), que traz informações cruciais sobre o caso. “Fui até a casa do Iberê e estava tudo vazio, não tinha roupas, malas, nada”, revela o personagem, indicando que o desaparecimento pode estar ligado a algo muito maior.

Lorena (Liza Del Dala), mãe do filho de Iberê, também recebe uma informação enigmática. Segundo Nahum, ela recebeu aviso de que o ex-porteiro “viajou a trabalho”, mas essa justificativa não convence Mavi. Ele acredita que há algo mais profundo por trás da saída inesperada do aliado e decide aprofundar sua investigação.

Enquanto busca respostas, Mavi relembra uma tarefa que havia confiado a Iberê antes de seu desaparecimento. O ex-porteiro seguiu para a Suíça para coletar informações sobre Julius Eyer, empresário ligado ao grupo Eyer e parceiro estratégico do Albacoa. No entanto, Iberê retornou afirmando que “a viagem não trouxe nenhuma descoberta relevante”.

A desconfiança de Mavi cresce quando Luma (Agatha Moreira) surge com uma prova reveladora. A jovem entrega um vídeo gravado por Iberê, no qual ele registra um porta-retratos dentro da residência de Julius Eyer. No entanto, o que parecia ser apenas um detalhe se transforma em uma grande revelação: Julius Eyer e Molina (Rodrigo Lombardi) são, na verdade, a mesma pessoa.

Essa descoberta promete virar a trama de Mania de Você de cabeça para baixo, deixando Mavi ainda mais determinado a descobrir o que realmente aconteceu com Iberê.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Globo