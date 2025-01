Mania de Você: Mércia flagra Viola em sua casa e arma barraco

Mércia (Adriana Esteves) enfrentou um grande revés ao tentar desmascarar Viola (Gabz) na reinauguração do Voilà Violeta. Apesar do esforço para expor a chef, o plano fracassou, e a situação acabou piorando a relação entre a vilã e seu filho, Mavi (Chay Suede).

Após o fiasco, Mércia descontará sua frustração em Volney (Paulo Rocha), sem imaginar que ele está alinhado com Viola.

Sem saber da traição dupla, Mércia confrontará o marido com duras palavras, acusando-o de colaborar para seus fracassos. No entanto, Volney mantém segredo sobre seu envolvimento com Viola, que já havia sido alertada sobre a ameaça representada pela vilã.

“Como foi que ela descobriu isso?”, perguntará Viola ao saber que Mércia está ciente do fundo de investimento canadense. Em resposta, Volney admitirá sua preocupação: “Ela tem alguém com ela, eu sinto”.

Flagra inesperado aumenta a tensão em ‘Mania de Você’

Enquanto Viola e Volney discutem possíveis brechas no plano, Mércia retorna inesperadamente à casa, flagrando os dois juntos. O choque da vilã será imediato, e ela não hesitará em questionar o marido sobre a presença da rival em sua casa.

“A Você pode me dizer o que essa golpista está fazendo aqui, Volney?”, perguntará Mércia, tomada pela raiva ao perceber que foi traída por aqueles em quem mais confiava.

O flagrante promete desestabilizar ainda mais a trama e aumentar o embate entre Mércia e Viola, que agora tem ainda mais motivos para avançar em seus planos.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Globo