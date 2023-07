Mariana Ximenes se pronuncia após boatos de romance com amiga

O nome de Mariana Ximenes invadiu as redes sociais, nesta quarta-feira, 5 de julho, depois que surgiram rumores de que ela estaria namorando a atriz Gabi Medvedovski. Diante do fato, Ximenes resolveu se manifestar nas redes sociais e colocou um ponto final nas especulações.

No ar como Gilda de “Amor Perfeito”, da TV Globo, Mariana iniciou seu relato com um tom bem-humorado.

Em um texto, postado no Instagram, Mariana escreveu: “Qual Gilda vocês são hoje? Feliz, triste, exausta ou debochada?

.Eu começo: de debochada! Porque, aparentemente, tenho uma namorada que nem eu mesma estava sabendo! Kkk

Realmente, se eu e @gabimedvedovsky fôssemos namoradas, seríamos um casalzão! Mas falando um pouquinho mais sério agora, não consigo entender porque uma foto cheia de afeto acaba se tornando uma história que não é verdade em absoluto. Gabi é uma amiga querida que ganhei durante a novela “Nos Tempos do Imperador” e que, para a minha alegria, segue comigo pela vida. Mas é isso: somos amigas. Sinto em decepcionar alguns corações, mas não tem nenhuma outra história a não ser essa. E se houvesse e eu quisesse contar sobre isso, não teria problema nenhum em fazê-lo. O que me deixa chateada não é a especulação em torno da minha vida pessoal, que eu busco sempre preservar. Mas estar em 2023 e uma demonstração de afeto necessariamente ser interpretada como algo romântico mostra que ainda temos muito a normalizar nas relações. Outra coisa para pensarmos: quantas pessoas também são colocadas em uma posição de ter que se explicar sobre algo que talvez elas não queiram, como sobre sua orientação sexual? Volto a dizer, não é o meu caso aqui, mas e se fosse? Falamos tanto de empatia, de amor… E em momentos assim tenho a certeza de que temos que falar cada vez mais para que realmente a gente mude nossa percepção das relações e dos afetos!”

OFUXICO

Por Andréia Takano

Foto: Globo/Manoella Mello