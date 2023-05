Menina do Bambu ressurge em homenagem a Silvio Santos

Conforme OFuxico noticiou, no início deste mês, Patrícia Abravanel publicou uma missão para os seguidores: encontrar a menina que mandou Silvio Santos “enfiar um bambu no c…”. A apresentadora fez um post no perfil do Instagram com a imagem da menina, que fez sucesso em 1985 ao fazer uma piada suja no programa de Silvio, e colocou a frase: “Procura-se”.

Pois não é que deu certo? Durante a gravação do Programa Silvio Santos de 60 anos, realizado na tarde desta terça-feira, 30 de maio, no SBT, Daiza Lazarte Barros, que ficou conhecida como a “menina do bambu”, estava no plateia e participou da atração especial.

Em conversa com OFuxico, ela contou: “Quando a Patrícia me marcou na rede social, meu esposo acabou me marcando e eu pedi para ele desmacar, porque eu tinha entrado com um processo. Mas, acho que chegou o fim disso. Eu vim aqui pela homenagem. É um momento de alegria e reconhecer esses 60 anos.”

“Na época, essa história acabou me causando transtornos. Mas, isso ficou no passado”, continuou. Daiza é casada com Laudelino Barros, ex-atleta olímpico.

PROGRAMA SILVIO SANTOS 60 ANOS

Dia especial no SBT. Nesta terça-feira, 30 de maio, Patrícia, Rebeca, Silvia, Cíntia, Íris Abravanel e Daniela Beyruti conversaram com a imprensa nos bastidores da gravação dos 60 anos do “Programa Silvio Santos”.

Na ocasião, Patrícia comentou sobre a ausência do pai na atração especial. A apresentadora deixou claro que seu pai ficou sabendo da homenagem, mas ainda assim não se manifestou.

“Então, isso aqui é uma homenagem a todos que trabalham com ele há muitos anos, sabe? Ele poderia vir para fazer um programa especial. Até porque não é o roteiro normal. Mas é um programa histórico, um pouco até jornalístico. Claro que com o entretenimento que a gente tem”, disse.

No início da gravação, Patrícia disse: “Este programa é para você e para você, pai”, disse ela logo no início da gravação.

O especial de 60 anos do Programa Silvio Santos será exibido no domingo, 4 de junho.

Silvio Santos, que se afastou do Programa Silvio Santos no ano passado após ser diagnosticado com Covid-19, não retornou às telas até o momento.

Íris Abravanel chegou a falar a respeito da saúde de Silvio: “Tem sido um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem.”

