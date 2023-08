Morre Aracy Balabanian: Famosos prestam homenagens

Que não deu boas risadas com a dupla Caco e Cassandra, no extinto humorístico “Sai de Baixo”? Amigo de Aracy Balabanian, Miguel Falabella fez uma homenagem emocionante para a atriz, que morreu nesta segunda-feira,07 de agosto, aos 83 anos.

“E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado”, disse ele, inicialmente, em seu perfil no Instagram.

“Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu”, escreveu o ator e diretor.

Um dos grandes parceiros de cena de Aracy, Miguel finalizou a homenagem: “Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!”, escreveu.

Foto: Reprodução/ Instagram @miguelfalabellareal

A atriz, que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, também recebeu o carinho póstumo de Cristiana Oliveira: “Vai com Deus querida! O Brasil sentirá sua falta e da sua arte. R.I.P”, escreveu.

Patrícia Poeta deixou seu carinho registrado e revelo ter uma proximidade com a falecida atriz: “Além de uma grande artista era uma grande amiga. Uma colega muito querida. Ela era uma colega muito querida. Ela adorava as crianças e as crianças adoravam ela. Ela foi madrinha das filhas de uma amiga minha e meu filho a chamava de ‘dinda”, contou.

Alexandre Borges, que atuou com Aracy, também se pronunciou: “Fizemos ‘A Próxima Vítima’ juntos. Ela era uma grande atriz, uma grande amiga e sua obra fica para sempre.”

OFUXICO

Por Flavia Cirino

