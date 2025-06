Morre Francisco Cuoco, ícone da TV, aos 91 anos. Ator deixa três filhos e uma carreira cheia de personagens marcantes na dramaturgia brasileira

Em Sol Nascente (2016), de Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer interpretou Gaetano De Angeli, fazendo par romântico com Aracy Balabanian. Dois anos depois, em Segundo Sol, escrita por João Emanuel Carneiro, deu vida a Nestor Maranhão, pai da vilã Laureta (Adriana Esteves). Entre seus últimos trabalhos na TV Cuoco teve ainda participações na novela Pega Pega (2018) e Salve-se Quem Puder (2020), no humorístico Tá no Ar: A Tv na Tv (2019) e no especial Juntos a Magia Acontece (2020).

Por gshow

Foto: TV GLOBO / João Miguel Júnior