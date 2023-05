Morre Tina Turner, ícone do rock‘n roll, aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24 de maio, nos Estados Unidos, aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo assessor da artista ao site Sky News.

Uma das vozes mais potentes do rock’n roll mundial, ela ficou conhecida pela voz única e coleção de sucessos, como “The Best” e “We Don’t Need Another Hero”.

A vida de Tina também foi marcada por uma relação tensa com o ex-marido Ike Turner, que morreu por conta de uma overdose em 2007. Durante o relacionamento, a dupla vivia nos holofotes por brigas e escândalos.

O casamento acabou em 1987, depois de acusações de violência doméstica. A partir de então, Tina passou a investir na carreira solo.

