Na Cama com Pitanda: Diretora rasga elogios para a dupla!

Fernanda Bande e Giovanna Pitel estrearam um novo programa no Multishow, a primeira temporada do “Na Cama Com Pitanda”, com a previsão de 10 episódios e com alguns nomes famosos como Deborah Secco e Yasmin Brunet.

A diretora do programa do canal pago, Patrícia Cupello, rasgou elogios para a dupla e confessou que enxerga um grande potencial nas duas para projetos e trabalhos futuros:

“Fernanda e Pitel são descontraídas, desconstruídas e não têm papas na língua. A nossa aposta é que o “Na Cama com Pitanda” vai ser o reflexo dessas duas personalidades tão diferentes e complementares, uma mistura perfeita que promete entregar muita animação para quem já acompanhou as duas no reality e para quem vai conhecê-las agora”.

Estreia

Pitel e Fernanda receberam Valentina Bandeira para o episódio de estreia e apresentaram alguns quadros como o “Na Visão de Pitanda” e deram conselhos amorosos e mais. A diretora completou os elogios:

“Estamos confiantes que o público vai se identificar com os quadros e se divertir muito com as dinâmicas”.

Nas redes sociais, ela mostrou uma festa da equipe, com a presença de Pitel e voltou a elogiar as duas, além de falar da dedicação da equipe:

“Na Cama Com Pitanda” estreou com o pé direito! Um viva grandão para essas meninas que se dedicaram e arrasaram. Um parabéns para todo time do programa, que foi incansável para fazer tudo da melhor forma!”.

OFUXICO

Por Murilo Rocha

Foto: (Juliana Coutinho/Divulgação)