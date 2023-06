Namorado de Jesuíta Barbosa ‘entrega’ performance do ator na cama

Jesuíta Barbosa completou 32 anos na segunda-feira, 26 de junho, e ganhou declaração de amor do namorado, Cícero Ibeiro, nas redes sociais, pra quem quisesse ver!

O designer não poupou ousadia em suas palavras, mostrando ser um apaixonado inveterado: “Um camaleão, em cama, um leão. Feliz aniversário ao meu”, escreveu Cícero.

Para legendar a postagem, o namorado do ator ilustrou com imagens do casal em diversos momentos românticos.

VEM CASAMENTO AÍ!

Recentemente, ao conferir as apresentações do festival Lollapalooza, o ator que deu vida ao Jove em “Pantanal”, afirmou que queria tornar o relacionamento com Cícero ainda mais sólido.

“A gente vai noivar. Não sabemos ainda quando. Acho que a gente precisa entrar na tradição e na família. Acho que a gente precisa começar a fazer parte. Pra quebrar, romper”, disse Jesuíta, na ocasião.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Reprodução/ Instagram @ciceroscope