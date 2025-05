Neymar registra momento raro com Mavie e Helena

O atacante Neymar, de 33 anos, compartilhou registros de um encontro entre suas filhas Mavie, de 1 ano e 6 meses, e Helena, de 9 meses, nesta terça-feira (20). As duas passaram a tarde juntas na residência do jogador, em um momento voltado à convivência familiar.

Dia de banho, brincadeiras e fotos

Durante a visita, o jogador mostrou em suas redes sociais momentos com as duas crianças. Ele deu banho nas filhas e fotografou as pequenas interagindo, inclusive de mãos dadas e brincando com coelhos.

Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, esteve na casa do atleta para conhecer e conviver com Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi. A influenciadora Amanda não aparece nas imagens publicadas, mas autorizou a presença da menina no encontro.

Família se expande com chegada de nova filha

Além de Mavie e Helena, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto da relação com Carol Dantas. O atacante também aguarda o nascimento de Mel, sua segunda filha com Biancardi. Em uma das fotos publicadas, a barriga de gravidez da influenciadora aparece em destaque.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Reprodução/Instagram