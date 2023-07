No Limite 2023 tem prova nos igarapés e eliminação logo na estreia

Um novo formato, desafios ainda mais surpreendentes e participantes literalmente no limite. A edição 2023 do No Limite começa nesta terça, 18/7, e logo na estreia promete muitas emoções para os fãs do reality de sobrevivência.

E foi o próprio apresentador do programa, Fernando Fernandes, quem confirmou o spoiler. No Encontro com Patricia Poeta, Fernando ainda revelou mais detalhes sobre o que o público poderá conferir logo depois de Terra e Paixão, no primeiro episódio do No Limite.

“Hoje já tem prova no meio dos igarapés com participantes passando um perrengue danado. E um participante já deixa a competição”.