O que é RTP e por que ele é um fator importante em cassinos online

Se você já passou um tempinho explorando cassinos online, com certeza topou com a sigla RTP — seja na descrição dos jogos ou em algum site que analisa cassinos. Mas o que significa esse tal de RTP, afinal?

Neste artigo, explicamos o que é RTP, por que ele faz tanta diferença nos slots e como você pode usar essa informação a seu favor na hora de escolher um jogo. Então, vamos entender tudo sobre esse tal de “Retorno ao Jogador”?

O que é RTP?

Como já adiantamos, RTP é uma sigla para Return to Player, que em português significa Retorno ao Jogador. Essa é uma porcentagem que indica o quanto do dinheiro apostado em um jogo de caça-níquel online valendo dinheiro acaba, ao longo do tempo, devolvido aos jogadores.

Por exemplo, um slot com RTP de 96%, em teoria, deve devolver R$96 aos jogadores para cada R$100 apostado.

No entanto, vale notar que isso é uma média estatística calculada ao longo de milhões de jogadas. Ou seja, os resultados individuais ou de sessões mais curtas acabam variando muito. Portanto, esse valor não pode ser usado para cálculos de retorno ou expectativa de ganhos ao fazer apostas online.

Como o RTP é calculado?

Na prática, o RTP é calculado por empresas certificadoras que utilizam simulações avançadas para calcular o RTP utilizando a fórmula abaixo:

RTP (%) = (Total de Ganhos dos Jogadores / Total de Apostas dos Jogadores) × 100

Essas empresas são responsáveis por fazer a auditoria e verificar a auditabilidade dos jogos. Para isso, simulam milhões de rodadas até confirmar se o jogo entrega o retorno prometido.

Algumas das principais empresas que testam o RTP de jogos são a eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance (eCOGRA), a iTech Labs e a Gaming Laboratories International (GLI).

Essas certificações são essenciais para proteger os jogadores e garantir a integridade no mercado de jogos de cassino online. Então, é importante verificar se os cassinos têm selos do eCOGRA ou iTech Labs antes de fazer as suas apostas.

Por que o RTP é importante?

Não custa lembrar que os caça-níqueis online têm como características básicas a aleatoriedade e a imprevisibilidade. Mesmo assim, existem alguns motivos pelos quais o RTP é importante:

1. Ajuda na escolha de jogos melhores

Quanto maior o RTP, maior a chance de seu dinheiro render mais a longo prazo. Não é uma garantia de vitória, mas um sinal de que o jogo devolve uma boa parte das apostas. Para quem está começando com jogos de cassino de forma geral, uma dica é sempre começar com slots de RTP mais alto antes de se aventurar em outros tipos de jogos.

2. Proporciona mais controle sobre seu saldo

Slots com RTP mais alto tendem a consumir sua banca mais devagar. Isso significa mais tempo de diversão com o mesmo valor. Aqui, também vale notar que uma boa gestão de banca é fundamental para controlar melhor o saldo.

3. Indica que o jogo é justo

Um RTP alto costuma ser sinal de jogo mais transparente e justo. Isso é ainda mais importante agora que o Brasil está começando a regular de verdade o mercado de apostas online. Assim como a licença de operação e os selos de auditoria de empresas certificadoras renomadas, esse é um bom indicador para jogos de cassino.

Como o RTP funciona no Brasil

O Brasil passou recentemente por uma regulamentação dos jogos de cassino. Esse ambiente, antes dominado por empresas estrangeiras, agora é muito mais regulamentado e estruturado. A principal intenção é evitar o endividamento por apostas e jogos de cassino, além de aumentar a arrecadação de impostos.

Como parte dessa regulamentação, a Portaria SPA/MF nº 1.207, publicada recentemente, também estipulou que, em qualquer jogo de cassino, o RTP mínimo tem que ser de 85% ou mais.

Ou seja, ao longo do tempo, o jogo precisa retornar pelo menos 85% do valor apostado aos jogadores. Isso serve para garantir a equidade e transparência das operações de jogos de azar no Brasil.

Além disso, os jogos precisam ser auditados, garantindo que o RTP divulgado seja real. Isso traz mais segurança e confiança para quem joga.

RTP não é tudo

Embora o RTP seja uma métrica importante nos cassinos online, vale a pena notar que ele não é o único fator que influencia a experiência de jogo. Afinal, existem outros itens que vale a pena citar como importantes para escolher um cassino online. São eles.

● Volatilidade: Indica a frequência e o tamanho dos prêmios.

○ Alta volatilidade: prêmios grandes, mas mais raros.

○ Baixa volatilidade: prêmios menores, mas mais constantes.

● Recursos do jogo: Rodadas grátis, multiplicadores, bônus especiais e jackpots podem fazer o jogo ficar muito mais lucrativo ou divertido.

● Reputação do cassino: Sempre jogue em plataformas licenciadas e confiáveis. Nada pior do que ganhar e não receber, né?

Conclusão: Fique de olho no RTP e jogue com consciência

Entender o que é RTP é importante para compreender como os cassinos online funcionam e como os resultados são gerados.

Mesmo assim, é importante ter em mente que os jogos de cassino são imprevisíveis. O valor do RTP é calculado como uma projeção para milhões de jogadas, e não pode ser usado como um parâmetro para prever qualquer tipo de resultado.

Com isso em mente, lembre-se de jogar com responsabilidade, dentro dos parâmetros da lei, e nunca passar dos seus limites. Bons jogos!

foto: Google