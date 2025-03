Paolla Oliveira revela que fez teste para ‘Vale Tudo’: ‘Cara de pau’

Paolla Oliveira é um dos grandes nomes que estará em ‘Vale Tudo’ no remake da trama de 1988, que estreia no próximo dia 31 de março. Apesar de toda sua história na televisão, a atriz contou que fez um teste para viver a icônica personagem da Heleninha Roitman.

“Eu fiquei sabendo de muitas escolhas, muitos processos e vendo os colegas em suas produções. Eu pedi para fazer um teste, existe uma adequação de personagem. É uma maneira honrada de pedir isso. Eu fico muito feliz com esse tipo de entrada, foi bem cara de pau da minha parte (risos). Nada na minha vida veio fácil, eu consegui sempre com trabalho. Poderia não ter dado certo, mas deu e temos que honrar isso. É uma expectativa muito grande”, afirmou.

Paolla Oliveira mergulhou em uma intensa preparação para dar vida à personagem Helena Roitman na nova versão da novela. A atriz estudou diferentes abordagens sobre alcoolismo e buscou referências para construir uma interpretação única.

A artista contou que desejava interpretar Helena, mas, ao conseguir o papel, percebeu a complexidade da personagem.

“Eu quis muito fazer a Helena Roitman, mas quando deu certo eu pensei: ‘por onde seguir?’. Ela merece isso. Merece todos os caminhos para encontrar cada minúcia”.

Para compor a personagem, Paolla analisou diferentes produções sobre o tema.

“Assisti a outros trabalhos que tratam o alcoolismo, também vi um pouco da novela no passado. Vi a Renata (Sorrah) brilhantemente no papel, mas eu queria fazer algo novo depois dos 30 anos, ver o que foi feito e renovar, fui por todos os caminhos”.

A preparação exigiu dedicação. “Fiz aulas de corpo, de voz, tudo para me sentir disponível a tudo que Helena Roitman precisar”.

Além disso, Paolla ressaltou que a personagem vai além do alcoolismo, retratado na primeira versão, e que seu trabalho busca mostrar essa luta interna.

“Para quem não viu a novela tão a fundo, eu consigo ver a grande personagem que ela é para além do problema de alcoolismo que ela tem. Há uma mulher querendo viver em meio ao alcoolismo. Temos que ver a batalha travada”.

A relação com os outros personagens também influencia sua interpretação.

“Todos estes caminhos me fazem criá-la a todo momento. Até minha relação com o Marco Aurélio, todas as minhas relações ali me ajudam a criar a Helena”.

‘Vale Tudo’ é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes. A produção é de Luciana Monteiro, a produção executiva de Lucas Zardo e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Globo/Marcos Serra Lima