Paralamas Clássicos” marcará presença em Aracaju

Nova turnê da banda Vai celebras Os 40 de SUCESSO, no dia 11 de abril, no Salles Multieventos.

Um repertório potente! É assim que os Paralamas do Sucesso vão celebrar o legado de 40 anos da banda, com a turnê “Paralamas Clássicos”, em. Aracaju, no dia 11 de abril (sexta-feira), no Salles Multieventos. O trio formado por Herbert Viana (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) selecionou 33 faixas que marcaram toda a carreira para o repertório novo show, além de algumas surpresas.

Uma das bandas mais icônicas e influentes do rock brasileiro, conhecidos por sucessos atemporais como Alagados, Meu Erro e Lanterna dos Afogados, promete uma experiência nostálgica e emocionante para fãs de todas as gerações. Herbert costuma dizer que começou “o novo ciclo de 40 anos da banda”.

Convém abrir caminho, porque os Paralamas continuam passando. “Somos banda desde 1983. É uma história grande de um projeto artístico. Vamos levar o show ‘Paralamas Clássicos’ mais reduzido. Pelo tempo, não há como tocar o repertório inteiro, mas vai ser especial. Nessa tour, levaremos os clássicos, como ‘Meu

Erro’, ‘Alagados’, ‘A Novidade e Lanterna dos Afogados”, destaca o baixista, Bi Ribeiro.

Serviço:

O que: Paralamas do Sucesso

Quando: 11 de abril de 2025 (sexta-feira)

Onde: Salles Multieventos

Abertura dos portões: 20h

Início previsto para início do show: 22h

Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (79) 99826-8427

Realização: Iris Produções

Vendas online: GuicheWeb

Ponto de Venda: LOja Torcidaz – Shopping Jardins/Shopping Rio Mar, SEM aplicação de

taxa de serviço

Valores: 1° LOTE

Mesa: R$ 150 (meia); R$ 300 (inteira)

Plateia: R$ 90 (meia); R$ 180 (inteira); Solidário: R$ 130

Mezanino: R$ 125 (meia); R$ 250 (inteira); Solidário R$ 180

Assessoria de Imprensa:

Cristal Comunicação & Eventos

Sonia Mara Rodrigues – (79) 9 88391830 – DRT 541/SE

Verônica Moura (79) S 9 99915963 DRT 1098 SE