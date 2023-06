Patrícia Poeta revela simpatia para arranjar namorado

Nesta terça-feira, 13 de junho, é comemorado o Dia de Santo Antônio, um dia após o Dia dos Namorados, e claro que o “Encontro”, programa matinal da TV Globo, apresentado por Patrícia Poeta, não deixaria o assunto romance passar despercebido.

Uma das convidadas da atração de hoje, Dona Dora, acabou sendo “cobaia” de um truque ensinado pela apresentadora para conquistar um namorado/marido. Isso aconteceu após explicarem que Santo Antônio é conhecido como “santo casamenteiro”.

“A gente descobriu uma simpatia, que confesso que não conhecia essa simpatia, não sei se a senhora conhecia. A gente pega uma bacia, enche de água, isso no dia 12 para o 13, aí pega os papeizinhos e coloca todas as letras do alfabeto, enrola bem, enrola com vontade”, começou ela, explicando o passo a passo da simpatia.

O “Encontro” msotrou um vídeo de Dona Dora seguindo as instruções, e ela chegou a dizer: “Com fé e esperança”. Patrícia continuou “O segredo é que tem que abrir esse papelzinho e aí a letra que abrir, é a letra do amado”. Ela ainda aconselhou, após os papeis da senhora serem revelados: “Vai pra pista acreditando, vai pra pista feliz”.

INVERTIDA DE SUSANA VIEIRA

A participação de Susana Vieira no programa “Encontro”, da TV Globo, deu muito o que falar. Com seu bom humor e jeito franco, a atriz roubou a cena. Em determinado momento, Susana, a Cândida, de “Terra e Paixão”, acabou dando uma invertida ao vivo em Patrícia Poeta.

Após receber uma mensagem de carinho de Tony Ramos, Susana Vieira revelou que tem um pódio de atores preferidos. Ela citou José Wilker, elogiou Tony Ramos e acabou sendo cortada por Patrícia. “Meu segundo pódio, que agora é o primeiro, é o Tony Ramos. Melhor pessoa do mundo para contracenar. Primeiro que ele é o melhor ator de lá”, disse Susana Vieira.

“Grande talento”, respondeu Patrícia, se levantando da poltrona. Susana, então, rebateu imediatamente. “Espera aí que eu quero terminar meu pódio. Geralmente, pódio são três. E, no terceiro lugar, vou colocar o Cauã Reymond”, continuou Susana Vieira. Após ouvir Susana, Patrícia chamou a atração musical do dia, Ferrugem, para cantar.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: Reprodução/Instagram @patriciapoeta