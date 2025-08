Pedágio Automático: Como funciona o sistema free flow em rodovias

Meta Title: Pedágio Automático: Como funciona o free flow em rodovias

Meta Description: O pedágio automático, também conhecido pelo termo free flow (fluxo livre), deve chegar nas rodovias do Brasil nos próximos anos. Veja como ele funciona.

A tecnologia chega para melhorar imagem, otimizar processos e até mesmo agilizar o fluxo nas rodovias. Ao menos é isso o que promete os pedágios automáticos. Os sistemas conhecidos como free flow (fluxo livre, em tradução do inglês) funcionam como cobranças automáticas e trazem tarifas mais justas.

Acontece que, ao contrário da praça de pedágio tradicional, o sistema free flow considera o percurso de um veículo na rodovia. Portanto, quem percorre 20 km paga um valor menor em comparação ao carro que percorreu 40 km da mesma pista. O valor a pagar é calculado de forma automática.

No Brasil, o pedágio automático é uma novidade que dá os primeiros passos na região sudeste, mas que logo deve chegar às principais rodovias do país. Ainda mais se a ideia der certo e acelerar o fluxo nas pistas mais movimentadas. Nesta reportagem, você aprende mais sobre o pedágio automático.

O que é o pedágio automático?

Também conhecido como sistema free flow (fluxo livre, em tradução para o português), o pedágio automático substitui a praça de pedágio tradicional por meio da tecnologia. Desta forma, não há necessidade de parar nas cobranças tradicionais das pistas brasileiras.

De forma semelhante às tags eletrônicas nos veículos, o automóvel passa pelo ponto de pedágio, onde é feito o primeiro registro do veículo. Conforme segue viagem, a cobrança se ajusta pelo percurso feito na rodovia. Assim, quanto menos andar, menor é o valor do pedágio.

Atualmente, os valores nas praças de pedágio são fixos. Logo, quem anda um breve trajeto da rodovia ou segue de ponta a ponta, paga o mesmo valor. Com o pedágio automático, a ideia é tornar a cobrança mais justa aos condutores, além de agilizar o fluxo dos veículos.

Como funciona o pedágio sem cancela?

O modelo de pedágio sem paradas e automático funciona por meio de pórticos com câmeras. Essas estruturas são fixadas em diferentes pontos de uma mesma pista e reconhece a placa para cobranças futuras ou realiza o débito em conta se houver uma tag no mesmo veículo.

O primeiro pedágio automático passou a funcionar na rodovia Rio-Santos, em março de 2023. Desde então, o sistema passou a se expandir aos pontos pela região sudeste. Hoje, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm cobranças free flow em operação.

O Governo do Estado de Sergipe já adota tecnologia de ponta para projetos rodoviários e deve ser questão de tempo para que esses modelos cheguem às estradas daqui. Vale lembrar que os pórticos não têm um alto custo, sendo financeiramente mais econômico que as praças convencionais.

Como o pedágio automático realiza cobranças?

O pedágio automático realiza débito em conta se o veículo possuir tag de empresas parceiras ou o pórtico puxa a placa do carro e compartilha o valor a pagar pelo site da concessionária, aplicativo ou até mesmo via WhatsApp, se houver possibilidade.

No caso do pedágio free flow da rodovia Rio-Santos, a tarifa pela passagem é compartilhada no site, app e mensagem do WhatsApp, e o condutor deve pagar em até 15 dias corridos o valor. Caso não pague, aplica-se multa por evasão no custo de R$ 195,23 e mais 5 pontos na carteira de habilitação.

Vantagens do sistema free flow no Brasil

Sem dúvida, o principal benefício do sistema free flow é a redução das filas nas praças de pedágios. Especialmente em rodovias mais movimentadas, o congestionamento acontece toda vez e aumenta consideravelmente o tempo da viagem. Com a cobrança automática, isso deixa de acontecer.

Entre as principais vantagens estão:

● Fim das filas de pedágios;

● Melhora o fluxo da rodovia;

● Aumenta a segurança nas praças de pedágio;

● Diminui o custo do pedágio.

Mesmo com as vantagens, há quem não defenda as cobranças de free flow. Mas não pela praticidade, mas sim por surgir em percursos desnecessários. Em vez de substituir cobranças existentes, novos pedágios são adicionados em paralelo aos tradicionais.

Conclusão – O pedágio automático é um exemplo de tecnologia nas rodovias

A tecnologia deve ser utilizada para melhorar o dia a dia em todos os sentidos, inclusive nas rodovias. Com um eventual pedágio automático, o condutor ganha praticidade no percurso e ainda tem uma cobrança mais justa, sendo proporcional ao trajeto realizado.

Hoje, o sistema free flow ainda dá os primeiros passos. Porém, caso dê certo, a tecnologia deve ser levada para regiões fora do eixo sul-sudeste do país!

