Poker: um dos jogos mais tradicionais de apostas, agora também online

Embora ninguém tenha certeza absoluta sobre as origens do pôquer, é geralmente aceito que o pôquer foi desenvolvido pela primeira vez no início e meados de 1800 em Nova Orleans. O jogo começou a se espalhar nos barcos fluviais do Mississippi, antes de ganhar popularidade no resto dos Estados Unidos e no mundo. Ao longo das décadas, diferentes variações do jogo tiveram seus altos e baixos, incluindo as variantes Draw e Stud. A versão mais popular do jogo, Texas Hold’em, que está disponível no bodog e usa “cartas comunitárias”, teria sido introduzida por um jogador chamado T. Blondie Forbes. O Texas Hold’em permaneceu relativamente anônimo até a década de 1970, quando a World Series of Poker foi televisionada pela primeira vez. Ao longo dos anos, a variante Hold’em continuou a crescer em popularidade até 2003. Aquele ano marcou um ponto de virada na popularidade desta versão do pôquer quando um jogador desconhecido, Chris Moneymaker, ganhou US$ 2,5 milhões no Main Event da World Series of Poker. Desde então, nenhuma outra variante chegou perto da popularidade do Texas Hold’em, o jogo de pôquer mais popular do mundo.

O que é Poker?

Então você quer aprender a jogar pôquer. Em sua forma mais simples, o pôquer é uma batalha de inteligência entre vários “contadores de histórias”. Esses “contadores de histórias”, ou jogadores, armados apenas com cartas, dinheiro e uma escolha limitada de palavras, tentam convencer seus oponentes de que suas cartas são as melhores. Ao mesmo tempo, eles tentam ler nas entrelinhas da história de seu oponente para determinar qual mão é realmente a melhor.

O vencedor de cada mão ganha o pote. O pôquer é um jogo muito simples de aprender, mas pode levar uma vida inteira para dominar os meandros.

O básico

A maioria dos jogos de pôquer é jogada com um baralho padrão de 52 cartas. Durante cada rodada de pôquer, os jogadores recebem cartas com as quais devem fazer a melhor mão de pôquer possível. Entre a distribuição das cartas e a revelação das mãos, há pelo menos uma rodada de apostas. Usando sua mão, estratégia e um pouco de sorte, cada jogador tenta ganhar o pote.

Existem apenas 2 maneiras de ganhar no poker:

1. No showdown, você deve ter a mão de pôquer mais alta, ou

2. Seja o último jogador na mão assustando ou blefando seus oponentes para que desistam. O confronto ocorre quando não há um vencedor claro depois que todas as apostas foram feitas. Nesse caso, os jogadores ainda no jogo comparam suas mãos. O jogador com a melhor mão de pôquer vence.

Tipos de jogos

Pôquer é o termo genérico para um jogo de cartas que envolve uma ou mais rodadas de apostas. Existem literalmente dezenas de variantes de pôquer por aí. A maioria das variantes de pôquer se enquadra em uma das três categorias: Draw, Stud e Community Card. A principal diferença entre esses jogos de pôquer é a forma como as cartas são distribuídas. Nos jogos de draw, os jogadores recebem mãos privadas com a opção de trocar algumas cartas por outras do baralho principal. Nos jogos Stud, cada jogador tem sua própria mão, mas algumas cartas são distribuídas viradas para cima para que todos vejam. Em um jogo de pôquer de cartas comunitárias, cada jogador tem algumas cartas fechadas que podem usar junto com as “cartas comunitárias” abertas. As cartas viradas para cima são divididas por todos os jogadores para fazer a melhor mão de pôquer de 5 cartas.