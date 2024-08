Preta Gil dá entrada no hospital, em São Paulo. Ela precisava passar por uma série de exames

Preta Gil, de 50 anos, retornou ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na terça-feira, 20 de agosto. De acordo com a própria artista, o motivo não causa preocupação.

Isso porque ela precisava passar por uma série de exames médicos essenciais no acompanhamento de seu tratamento contra o câncer colorretal.

A cantora destacou que passará a semana toda no hospital, internada.

Preta faz exames de rotina um ano após a cirurgia

No último dia 16 de agosto, completou-se um ano desde que Preta passou por uma cirurgia como parte de seu tratamento contra o câncer.

Este marco importante motivou sua ida ao hospital, onde ela realizará uma série de exames para avaliar sua saúde.

“Estamos indo para o Sírio porque chegou a semana dos meus exames de rotina do acompanhamento da minha remissão”, disse Preta em suas redes sociais. Ela explicou que precisa refazer exames como endoscopia, colonoscopia, ressonância e pet scan.

No primeiro dia no hospital, Preta Gil realizou exames laboratoriais e de imagem. Para esta quarta-feira, dia 21, está agendada a colonoscopia, um dos procedimentos fundamentais no monitoramento de sua condição.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Reprodução/ Instagram @pretagil