Prima de Binn revela se ficaria com Buda de novo e surpreende

Nina Capelly, que ficou popularmente conhecida como prima de MC Binn, se relacionou com Lucas Buda e chegou a ficar grávida dele, com “70% de certeza”. Mas, infelizmente, ela sofreu um aborto espontâneo e desde lá não teve mais relações com o ex-BBB.

Porém, na noite de domingo, 16 de junho, ela respondeu se teria algum envolvimento sexual, ou romântico, com Lucas novamente. A resposta dela surpreendeu. Segundo Nina, o affair não aconteceria nem que ele ‘fosse pintado de ouro’:

“Não tem mais clima. Acho que ele não quer, e eu também não quero mais. Nem pintado de ouro”.

Aborto

Na última semana, Nina Capelly lamentou a perda do bebê e desabafou sobre o momento. Sem citar nomes, ela disse que alguém estava do lado dela, que ‘ele foi até São Paulo’ para dar forças e muitos internautas acreditaram que se tratava de Lucas ‘Buda’.

OFUXICO

Por Murilo Rocha

(Reprodução/Instagram)