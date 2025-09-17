Primeira Baia de ‘A Fazenda’: Tensão e escolha polêmica

A temporada de “A Fazenda 17” mal começou e já está recheada de tensão. A primeira Baia foi formada e trouxe consequências imediatas para os participantes.

Durante a seletiva que definiu quem teria vaga na primeira Prova do Fazendeiro, quatro peoas venceram a disputa e conquistaram o poder de indicar nomes para a Baia.

Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Saory Cardoso saíram vitoriosas e não perderam tempo. Cada uma teve a chance de escolher um adversário para ocupar o espaço menos desejado do reality. Assim, a dinâmica terminou com a definição dos primeiros confinados na Baia da edição.

Escolhas diretas e estratégias iniciais

Michelle decidiu apontar Dudu Camargo, que já vem atraindo olhares desde a estreia. Em seguida, Rayane optou por Yoná Sousa. Logo depois, Renata escolheu Toninho Tornado, nome conhecido pelo estilo explosivo. Para fechar, Saory indicou Tàmires Assîs, completando o grupo que terá de enfrentar noites desconfortáveis.

Essas escolhas não só colocaram os quatro na Baia como também os tiraram da disputa pela Prova do Fazendeiro, marcada para quinta-feira. A prova garantirá imunidade ao vencedor e pode mudar totalmente o rumo do jogo, mas, para os quatro selecionados, a chance já está descartada.

Primeiras tensões no jogo

Com a definição, a casa começou a reagir. Enquanto alguns participantes comentaram que as escolhas foram estratégicas, outros acreditam que houve mais afinidade pessoal do que jogo calculado. Fato é que a primeira semana já trouxe divisões e abriu espaço para alianças inesperadas.

O público, por sua vez, acompanha de perto os desdobramentos. Afinal, a exclusão dos quatro da disputa pela imunidade pode influenciar diretamente a primeira formação de roça e aumentar ainda mais o clima de rivalidade.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Reprodução/ Record TV