Rafaella Justus ensaia com avô para valsa de 15 anos

Rafaella Justus está prestes a fazer 15 anos em uma festa gigante e cheia de estilo. Para a tradicional valsa, ela escolheu seu avô, Fernando Pinheiro, como seu par para dançar no dia, em frente ao seu seleto grupo de convidados.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus passou o domingo, 26 de maio, dançando e mostrando que é uma verdadeira pé de valsa.

No Instagram da mãe coruja, o vídeo encantou os seguidores e, claro, ela aproveitou para legendar e contou que já se prepara para as lágrimas:

“Eu já choro só olhando eles ensaiando. Imagine no dia!”

Look impecável!

Recentemente, ela mostrou alguns detalhes do vestido que irá usar na super festa. Com detalhes cravejados e em tecido branco, ela definiu que “será um sonho”.

Além disto, ela compartilhou os croquis que aprovou para o aniversário. A comemoração está marcada para 21 de julho, com muito luxo envolvido. O look conta com joias e um tecido fino, além de ter uma segunda versão, mais curta para ela se ‘jogar’ na festança.

OFUXICO

Por Murilo Rocha

Foto: (Reprodução/Instagram)