Raio da Silibrina abre o São João no Pelô com forró autêntico e muita energia nesta quinta (19)

O clima de São João já toma conta das ladeiras do Centro Histórico de Salvador! E quem dá o pontapé inicial na programação do “São João no Pelô” é a banda Raio da Silibrina, que se apresenta hoje (19), às 21h, na Praça Pedro Arcanjo, no coração do Pelourinho.

A apresentação marca o início dos seis dias de festa promovidos pelo Governo da Bahia, que vai até o dia 24 de junho, com uma programação repleta de nomes consagrados do forró e da música nordestina.

Com um repertório que valoriza o forró tradicional, a Raio da Silibrina promete um show vibrante, animado e cheio de elementos que celebram a cultura junina. Sob os vocais de Rogério Valença e Berg Lima, e com a participação especial de Andrea Alves, o público pode esperar uma noite dançante, com clássicos do São João e composições autorais que exaltam as raízes nordestinas.

Segundo publicações nas redes sociais da banda, o show será “inesquecível” — e quem já conhece a força do grupo sabe que essa não é uma promessa vazia. O figurino, a cenografia e o repertório formam uma verdadeira imersão nos festejos juninos, com muito xote, baião, arrasta-pé e aquele clima arretado que só o Pelô sabe oferecer.

A entrada é gratuita, e a expectativa é de praça cheia logo nas primeiras horas da noite. Portanto, a dica é chegar cedo, vestir o xadrez, e se preparar para uma quarta-feira de muito forró e alegria.

Serviço

Evento: Show da banda Raio da Silibrina

Data: Hoje, 19 de junho

Horário: 21h

Local: Praça Pedro Arcanjo – Pelourinho

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Sobre o São João no Pelô 2025

O “São João no Pelô” é uma das mais tradicionais celebrações juninas da capital baiana, valorizando artistas locais e regionais em um cenário histórico e cultural. A programação segue até o dia 24, com shows diários, barracas de comidas típicas, decoração temática e muito forró pé de serra.