Raio da Silibrina agita a Praça Pedro Arcanjo no São João da Bahia

A banda de forró Raio da Silibrina levou muita animação ao público presente na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, nesta quinta-feira (19/06), durante as festividades do São João da Bahia.

Com um repertório recheado de grandes sucessos, o grupo fez a praça ferver ao som das vozes marcantes de Berg Lima (ex-Calcinha Preta), Andrea Alves (há cinco anos na banda) e Rogério Valença. A energia contagiante do trio embalou forrozeiros de todas as idades, marcando mais uma apresentação memorável da Raio da Silibrina no cenário junino baiano.