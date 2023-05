Rita Lee revolucionou ao falar de sexo sob ótica feminina; conheça história de ‘Mania de Você’

Do encontro com muita química – e a gravidez do primeiro filho do casal meses depois -, veio uma parceria musical que rendeu 10 álbuns entre 1979 e 1990, e a oficialização do casamento em 1996, 20 anos após o início da relação. Eles tiveram mais dois filhos em seguida: João, nascido em 1979, e Antônio, em 1981.