Roberto de Carvalho publica homenagem à Rita Lee. Os dois estiveram juntos por 46 anos

Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, publicou uma homenagem à cantora no início da tarde desta terça-feira (9). Rita morreu na noite desta segunda-feira (8) em São Paulo.

“É tarde, já vou indo. Preciso ir embora, até amanhã…”, escreveu na legenda de uma foto da artista com a versão da música “Menino de Braçanã”, cantada por ela ao fundo. Eles ficaram juntos por quase cinco décadas.

Rita e Roberto se conheceram no início da década de 1970, depois que Ney Matogrosso chamou a cantora para um jantar com toda a sua banda, com Roberto entre os integrantes. Os dois ficaram juntos e não se separaram mais.

Além da produção musical, os dois tiveram três filhos juntos, Beto, João e Antônio. O casamento civil só veio em 1996.