Rodolfo Fávero, ‘a voz bruta do sertanejo’, morre aos 33 anos

O sertanejo Rodolfo Fávero, conhecido como “a voz bruta do sertanejo”, morreu no último sábado, 18 de janeiro, aos 33 anos. Natural de Guariba, no interior de São Paulo, ele conquistou o público com hits como “Jeito de Caboclo”, “Namorada Raíz” e “Seguindo Seus Passos”.

A equipe do cantor anunciou a perda por meio de suas redes sociais: “É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Fávero”. De acordo com informações da EPTV, afiliada da TV Globo, Rodolfo sofreu uma parada cardíaca após passar mal. Conduzido a um hospital, ele ficou internado até o falecimento.

O velório aconteceu no domingo, 19 de janeiro, na Câmara Municipal de Guariba, com cerimônia aberta ao público. A equipe do artista agradeceu o apoio dos fãs: “Ele agora está cantando no céu. A nossa voz bruta do sertanejo jamais será esquecida”.

Quem era Rodolfo Fávero

Nascido e criado na região de Ribeirão Preto, Rodolfo Fávero destacou-se no cenário musical sertanejo principalmente por sua voz marcante e estilo único. Seu último show aconteceu em Ribeirão Preto, no dia 12 de janeiro, marcando desse modo o encerramento de uma trajetória que deixou saudades no público.

Nas redes sociais, fãs expressaram tristeza e homenagens ao cantor. “Que notícia triste. Sua voz marcou nossas vidas”, escreveu uma seguidora. “O céu ganhou um grande talento. Descanse em paz, Rodolfo”, comentou outro admirador, por fim.

