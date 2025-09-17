SBT cancela novela sem aviso e fãs se revoltam

O público do SBT ficou sem entender a atitude da emissora na noite de terça-feira, 16 de setembro. O canal havia prometido exibir “As Filhas da Senhora Garcia” mais cedo, por causa do duelo entre Lanús e Fluminense pela Copa Sul-Americana.

No entanto, estendeu o “SBT Brasil” e cortou o capítulo da trama mexicana, sem qualquer comunicado oficial. A atitude gerou indignação imediata.

A novela deveria começar às 20h30, meia hora antes do horário usual, e seguir até 21h15, quando o jogo entraria no ar. Em vez disso, o telejornal ocupou toda a faixa. A mudança abrupta acabou vista como desrespeito.

Nas redes sociais, fãs não economizaram crítica: “A verdade é que essa emissora morreu junto com o Silvio Santos. É de total desrespeito não terem avisado que a novela seria cancelada hoje.” Outro usuário também se manifestou: “É por essas e outras que o SBT perde a cada dia a confiabilidade do público.”

Outra telespectadora revoltada, lembrou que o canal passou o dia anunciando a novela e só depois de 20 minutos de atraso confirmou no site que não haveria capítulo.

Mais um internauta ironizou: “O SBT fez todo mundo de besta. Ficaram colocando bumper da novela em todos os programas e depois tiraram do ar.” Este foi direto: “Por isso essa bomba de emissora não tem audiência.”

O descaso foi apontado: “O problema não é nem cancelar hoje, mas não avisar!” Entretanto, um fã declarado tentou aliviar: “Derrubaram a nossa novela hoje! A compensação vem amanhã com o novelão concorrendo com A Fazenda.”

Além das críticas, muitos recorreram ao humor. Memes de palhaços dominaram o X, e até uma conta entrou na brincadeira, postando um gif de “pegadinha do Mallandro”.

De acordo com o site do SBT, o capítulo desta quarta-feira, 17 de setembro, terá duração estendida até 22h30. A promessa, no entanto, não diminuiu a revolta dos que se sentiram enganados e acusaram a emissora de desrespeito com o público fiel.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Televisa/ Univision Divulgação