Show do ex-Engenheiros do Hawaii em Aracaju abre lote extra de mesas 

Atendendo a um pedido dos fãs após o encerramento das vendas, foi aberto um lote extra de mesas para o show da turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, projeto de Humberto Gessinger, ex vocalista do famoso grupo de pop rock que celebra 40 anos de carreira. A apresentação ocorrerá no dia 15 de agosto, às 22h, no espaço Salles Multieventos, localizado na Av. Augusto Franco, 2500, em Aracaju. A realização local do evento é da RT Produções.

Além da ampliação do setor de mesas, os ingressos individuais também mudaram de lote e estão à venda com novos valores. O show terá única apresentação na capital sergipana e contará com clássicos como “O papa é pop” e “Era um garoto que como eu amava Os Beatles e os Rolling Stones”, que fizeram sucesso nos anos 1980 e 1990.

Os convites de Plateia, Mezanino e Mesa podem ser adquiridos de forma online através do Guichê Web e também presencial nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça). No dia do evento será exigido a apresentação das comprovações de meia entrada. Outras informações pelo Whatsapp no telefone (79) 98148-8008.