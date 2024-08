Silvio Santos recebe homenagem de Ivete Sangalo: ‘Saudade’

Ivete Sangalo usou as redes sociais para lamentar a morte de Silvio Santos, no tarde de sábado, 17 de agosto. O ícone da comunicação recebeu uma singela homenagem dela, com direito a fotos e vídeos direto do ‘túnel do tempo’, além de uma declaração de Veveta para o Homem do Baú.

“Silvio querido, eu e milhões de brasileiros sentiremos saudade. Obrigada por suas palavras de carinho e incentivo. Um abraço apertado a toda família, amigos e profissionais e aos seus muitos fãs.”

Ícone deixa saudades no Brasil

Silvio Santos morreu neste sábado, 17 de agosto, aos 93 anos, após uma internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava desde 1 de agosto. O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias após receber alta médica devido a um quadro de H1N1.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, escreveu a emissora.

“Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, concluiu o comunicado do SBT.

OFUXICO

Por Murilo Rocha

Foto: (Reprodução/SBT)