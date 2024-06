Silvio Santos vem aí? Apresentador estará na Globo

Para quem não sabe, Silvio Santos começou a carreira na TV Globo. Por conta disso, a trajetória do fundador do SBT ganhará destaque no especial da Globo prepara em comemoração aos 60 anos da emissora.

Caberá à Monica Almeida , diretora de gênero de Auditório da Vê nus Platinada, liderar a criação do programa. O objetivo é reunir grandes artistas da música brasileira para um show memorável.

Um departamento da Globo já trabalha intensamente no planejamento das programações comemorativas e estreias para o próximo ano.

Silvio Santos vem aí?

Para a surpresa de muitos, a Globo decidiu incluir imagens de Silvio Santos na programação especial. Entretanto, apesar da expectativa, o Homem do Baú não dará entrevista ao canal carioca, tampouco enviará um vídeo à emissora.

Em contrapartida, nomes como Fátima Bernardes e Faustão também serão homenageados.

Afastado da televisão desde 2022, quando deixou o comando do “Programa Silvio Santos”, o dono do SBT optou por não participar nem mesmo da homenagem feita pelo próprio canal, em 2023. Na ocasião, seu programa completou 60 anos.

O comunicador fundou o SBT em 1981, mas sua relação com a Globo começou bem antes. Entre 1965 e 1976, ele comandou o “Programa Silvio Santos” na Globo, alugando uma faixa de horário e marcando época com quadros icônicos como o “Boa Noite, Cinderela”.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Divulgação/ SBT