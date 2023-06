Simony é internada e fala sobre previsão do fim do tratamento de câncer

Simony, que vem travando uma luta contra o câncer no intestino, conversou com os fãs sobre os próximos passos do tratamento e revelou que vai se internar no hospital nesta terça-feira (27) mais uma vez.

Ela ainda contou que a hospitalização é necessária, pois passará por mais uma bateria de quimioterapia e imunoterapia e que tem uma expectativa que daqui pouco mais de um mês, o tratamento chegue ao fim.

“Está tudo bem. Amanhã (terça) interno de manhãzinha pra fazer mais uma quimio com imunoterapia. Ainda tem um pouquinho de tratamento pela frente. Creio que vá até agosto. Vamos ver o que o dr. Fernando Maluf vai dizer, se vou fazer as quatro que faltam ou só mais duas. Não sei, não sei, não tenho ideia ainda”, contou Simony.

Simony ainda revelou que sua vida profissional está parada e que não vê a hora de seguir com sua rotina de shows e projetos.

“Estou ansiosa para que isso termine logo, pra poder voltar a cantar, fazer minhas coisas, colocar minha cabeça no lugar. Eu estava focada na minha cura, sem me preocupar com nada mais. Foquei mesmo pra cuidar de mim. É como se tivesse renascido pra poder pensar em trabalho, em coisas que quero muito realizar”, finalizou.

ENTENDA A IMUNOTERAPIA

A imunoterapia é um tipo de tratamento contra o câncer que visa combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente. A ideia é que, com o uso de medicamentos, o organismo do paciente elimine a doença de forma mais eficiente e com menos toxicidade.

Anticorpos monoclonais, vacinas contra o câncer e as Car T- Cells – células produzidas em laboratório derivadas das mais importantes células de defesa do nosso organismo – são os principais tipos de imunoterapia usados hoje para o combate às células tumorais.

É importante revelar que, mesmo com o crescimento do método, o tratamento não consegue ter eficácia para todos os pacientes. Mas quando o sistema imunológico responde, o efeito pode ser significativo e duradouro, em função da memória imunológica que o sistema passa a ter contra o tumor.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Reprodução/Instagram