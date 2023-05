Simony recebe alta e inicia nova etapa da luta contra o câncer

Desde o ano passado, Simony vem enfrentando um câncer no intestino, tendo em abril deste ano reiniciado os tratamentos, sempre atualizando os fãs em relação ao seu estado de saúde nas redes sociais, além de sempre dar uma notícia positiva quando há.

Este foi exatamente o caso da cantora nesta quinta-feira, 18 de maio, na qual a artista surgiu no stories voltando para casa, ou seja, recebeu alta hospitalar após mais uma rodada do tratamento contra o câncer, aparecendo de óculos escuros e cabeça coberta.

“Gratidão a Deus por estar voltando pra casa. Um dia de cada vez”, escreveu ela na legenda da publicação feita no feed com a mesma imagem dos stories. Na ferramenta de posts temporários, ela apenas disse: “Gratidão”.

Em comunicado enviado à revista Quem, a assessoria de imprensa de Simony revelou que ela foi internada segunda-feira, 15 de maio, e recebeu alta hoje para fazer o mesmo procedimento e receber a medicação.

“Agora ela fica um período em casa e volta novamente. Essa segunda fase do tratamento vai durar mais ou menos quatro meses”, disse o texto enviado pela equipe da cantora, que pertenceu ao grupo Balão Mágico.

SURGINDO RADIANTE EM MEIO AO TRATAMENTO

Simony surgiu no Instagram nesta quarta-feira, 17 de abril, e emocionou os seguidores ao mostrar toda sua força e garra durante sua luta contra o câncer no intestino. Internada novamente no hospital, a cantora de 46 anos continua o tratamento e desta vez compartilhou um momento emocionante, em que escuta músicas e dança, deixando todos os seus sentimentos virem à tona. Ela ainda aproveitou para fazer um texto reflexivo na rede social.

“Eu não sou forte o tempo, e tudo bem. Eu não quero ser forte o tempo todo, eu quero apenas não perder minha fé. Eu quero ter pensamentos leves. Quero viver cada segundo. Que bom poder chorar. Limpar a alma. Meu choro é de agradecimento a Deus”, começou a artista.

“Por ter uma equipe maravilhosa. Por ter a possibilidade de me tratar com a certeza de que a vitória é certa. Eu quero ser apenas um canal de amor e luz para você que também está passando por isso. Muitas vezes nessa vida nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Faça parte da caixinha de remédios de alguém. Um sorriso, um colo, pode mudar tudo. Eu sou verdade”, finalizou.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: Reprodução/Instagram @simonycantora