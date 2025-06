Solange pressiona Afonso e escuta o que não queria em Vale Tudo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a volta de Solange ao Brasil vai marcar uma virada em seu relacionamento com Afonso. O reencontro entre os dois acontece após um período conturbado. A diretora criativa retorna de viagem e resolve esclarecer pontos pendentes com o namorado, que se envolveu com Fátima durante sua ausência.

Durante uma conversa, Solange questiona Afonso sobre o que aconteceu enquanto ela esteve na Espanha.

“Afonso, posso te fazer uma pergunta? Você ficou com alguém enquanto eu estava na Espanha?”, diz ela.

Surpreendido, ele tenta desviar:

“Por que você está perguntando isso?”, responde.

Ela insiste:

“Porque eu quero saber se você ficou com a Fátima.”

Mesmo com a resistência do empresário, Solange decide contar sua própria experiência:

“Eu fiquei com um cara no último dia do Algarve.”

Afonso prefere não ouvir detalhes:

“Eu não quero saber, Solange.”

Mas ela não deixa o assunto encerrar:

“Você não quer saber porque esse cara não era seu amigo que morava com você. Não é uma pessoa que você ajudou… Aliás, não é nem uma pessoa que você conheça.”

Confissão abala reconciliação de Solange e Afonso

A pressão de Solange funciona, e Afonso acaba admitindo o que ela já desconfiava: ele se relacionou com Fátima durante o tempo em que estavam separados. A revelação muda completamente o rumo da conversa.

Diante disso, Solange toma uma decisão:

“Desculpa, Afonso, mas sabe o que eu acho? Acho que a coisa tá muito atropelada mesmo… É melhor a gente dar um tempo.”

A cena marca uma nova fase no enredo e mostra os impactos das escolhas feitas pelos personagens mesmo quando acreditam estar livres para seguir em frente.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Reprodução/Globo