SPC Acústico 2 – O Último Encontro em Aracaju*, na véspera de feriado 

Grupo marcará presença no dia 29 de maio (quarta-feira), véspera do feriado, no Centro Convenções AM Malls-SE



O aguardado encontro do cantor Alexandre Pires e o Só Pra Contrariar, após 10 anos, está prestes a acontecer no dia 29 de maio, no palco do Centro Convenções AM Malls-SE. Para euforia do público, uma das bandas mais famosas do Brasil anunciou oficialmente a turnê *“SPC Acústico 2 – O Último Encontro”*, que pontua a despedida do cantor, do grupo. Para os fãs saudosos, essa será a última chance de ver o SPC em sua formação original.



Quem viveu o final dos anos 80 e início da década de 90, sabe muito bem o que foi a febre Só Pra Contrariar. Eles dominaram e lideraram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram atração dos grandes programas de TV, e assim, conquistaram o país rapidamente.



Com mais de 20 milhões de discos vendidos, incalculáveis shows com ingressos esgotados, muitos prêmios e vários sucessos na memória das povo, a banda imortalizou-se com hits como “Domingo”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Mineirinho”, “Que se chama Amor”, “Sai da Minha Aba” e a divertida “A Barata da Vizinha”, responsável por embalar, até hoje, as rodas de samba.



*Ingresso Solidário*

Pessoas que optarem pelo Ingresso Solidário, deve levar no dia do show 2kg de alimento não perecível para ter o desconto. Os alimentos recolhidos serão destinados à instituição Mesa Brasil.



*Venda Online:* https://www.guicheweb.com.br/spc-acustico_29916



*Ponto de Venda:* Loja Torcidaz – Shopping Jardins/Shopping Rio Mar, SEM aplicação de taxa de serviço.



*Informações de contato:*

Realização: Iris Produções

Abertura dos portões: 20h

Início previsto para início do show: 22h

Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (71) 99826-8427



*Assessoria de Imprensa*

Sonia Mara (79) 9 88391830

Verônica Moura (79) 9 99915963