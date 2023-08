Terra e Paixão: Agatha volta com filho perdido, passado sombrio e cara de vilã

O retorno de Agatha (Eliane Giardini) está quase chegando e o relógio que marca este tempo está quase dando a hora do despertar. Muito se fala dela e pouco se viu o que ela pode oferecer; quais as suas origens, ambições, segredos e muito mais.

Sabe-se que ela era vista como uma figura angelical em vários sentidos e quase um demônio para outros, como Irene (Gloria Pires). Pensando nisto, o OFuxico traz tudo que a ex-morta vai causar e tudo que ela pode ser a gota d’água.

QUEM É AGATHA?

Agatha foi a primeira mulher que fez Antônio La Selva (Tony Ramos) ficar perdido de paixão. Ela supostamente teria morrido no parto do filho, Caio (Cauã Reymond) e isso gerou diversos traumas nele, além da agressão diária que seu pai fazia, dizendo que ele matou a mãe quando nasceu. Ela veio de longe e foi abrigada por Cândida (Susana Vieira) e virou sua pupila, bem como sua filha postiça.

QUE É FATO?

Sabe-se que entre segunda (14) e terça (15), ela deve voltar com a ajuda de Angelina (Inez Viana). Ela sempre soube que a mãe de Caio está vivíssima. O que aconteceu com ela foi algo bem misterioso: ela deu à luz seu filho e foi dada como morta. Mas, enquanto Antônio La Selva chorava o luto de sua amada, ela estava fugindo da cidade interiorana e indo em direção a um novo destino.

Algo aconteceu no meio do caminho, que fez Agatha ficar 20 anos na cadeia. Ela se diz inocente, mas o crime que é acusada a coloca na mira da investigação. Agora, ex-presidiária foi acusada de matar seu amante.

Também não é a primeira vez que ela faz isso. Assim como noticiamos, ela deixou Jonatas (Paulo Lessa) com Gentil (Flavio Bauraqui). Em sua despedida, ela confessa amar o aposentado, mas que iria atrás de um homem que daria a vida que sempre sonhou. Isso aconteceu antes do nascimento de Caio e o homem que ela se apaixonou era Antônio.

Um embate está previsto para ir ao ar, onde Agatha conta sua versão e diz que La Selva a mataria. Ele nega e jura de pé junto que não, mas o fato é que ela se apaixonou por um médico que cuidou dela durante a gravidez de Caio e, caso o marido soubesse, isso seria assinar uma sentença de morte.

CHEGADAS E PARTIDAS

Caio será o primeiro a se encontrar com a mulher, com o intermédio de Angelina. A princípio, ele vai achar que ela está mentindo e que ela não é sua mãe. Depois, vai cair em si e rejeitar a mulher. Mas, tudo dá certo e, no fim, ele compreende e até a chama para morar junto com ele.

Antes de tudo, ela será sequestrada por Irene. Tudo acontece porque Petra (Debora Ozório) flagra Caio conversando com a sua mãe e ela fofoca para a megera. Depois, ela tortura Angelina para saber quem é. Tendo uma resposta negativa e de que a governanta não vai abrir o bico… Ela resolve mandar sequestrar e saber a verdade. Mas, Hélio (Rafael Vitti) consegue salvar a moça com Caio.

Quem será surpreendido é Jonatas. Ele descobre que tem uma mãe viva e que seu irmão é o seu maior rival na disputa do coração de Aline (Barbara Reis). Ele não vai entender fácil que foi abandonado e trocado por dinheiro e pela ambição de Agatha, em sua versão jovem. Sua maior missão será unir os filhos.

É dito que ela terá tonturas e que pode estar com uma doença, desta vez terminal…será?

MAS, E SE?

E se todas as casualidades da trama forem para deixar Agatha vilanesca? Lembra da personagem Flora, da brilhante Patrícia Pillar? Ela saiu da cadeia, reforçava que ficou 18 anos presa (até ganhou uma homenagem com Renatah Sorrah em “Vai Na Fé”, na cena que ela se encontra com autores, entre eles Walcyr Carrasco) e que quem tinha matado Marcelo era Donatela (Claudia Raia).

Tudo pode acontecer em “Terra e Paixão”. Ela mal chegou em seu meio da trama, mas, e se tudo que vem acontecendo tem um dedo da Agatha. Ou se ela saiu de cena por algo podre e está de volta para terminar o serviço, usando a vestimenta de uma mãe arrependida? De vilões, a trama está cheia. Mas, sempre cabe mais um no nosso coração, principalmente pois sem eles não existe um belo contraponto para os amados mocinhos. Fica a dica: Cuidado com o “fantasma” de Agatha!

No dia 8 de maio, a TV Globo estreou a novela da faixa das 21h, “Terra e Paixão”, escrita por Walcyr Carrasco. A trama, que substituiu “Travessia”, conta a saga de Aline (Barbara Reis), uma mulher forte, cheia de sonhos, que enfrenta o que for preciso pelo futuro de sua família. No elenco ainda estão: Susana Vieira, Agatha Moreira,Tony Ramos, entre outros.

OFUXICO