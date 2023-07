Terra e Paixão: Anely tem segredo revelado pelo próprio sobrinho

Tadeu (Claudio Gabriel) e Enzo (Rafael Gualandi) estão determinados a provar, dia e noite, que Anely (Tata Werneck) é a enigmática Rainha Delícia. No entanto, agora parece que até mesmo Cristian (Felipe Melquiades), seu próprio sobrinho, vai se voltar contra ela.

Em “Terra e Paixão”, Anely mantém em segredo sua vida virtual como a dominatrix conhecida como Rainha Delícia, causando frenesi em Tadeu, que não hesita em enviar generosas contribuições via PIX sempre que a vê na tela.

No entanto, o segredo de Anely está prestes a ser revelado para todos. Durante um almoço em família na casa de Gladys (Leona Cavalli), ela é surpreendida por Tadeu, que aparece com várias máscaras sexuais de dominatrix.

A situação deixa todos sem entender o que estará acontecendo, mas Tadeu tenta explicar que recebeu aqueles objetos como presente e não tem certeza do que fazer com eles. O constrangimento já estará dominando o local, quando Cristian soltará:

“A tia tem uma máscara assim! (…) Eu vi no seu quarto.”

Anely ouvirá o sobrinho e tentará desconversar, mas Tadeu usará a frase para seguir com seu plano de desvendar o mistério, onde vai pedir para a irmã de Lucinda (Débora Falabella) usar uma das máscaras, algo que ela se negará a fazer. As informações são do site oficial da novela da Globo.

Será que a Rainha Enigmática será desvendada?

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Reprodução/Globo