Terra e Paixão: Cândida morre hoje na novela, após confissão de Antônio

Cândida (Susana Vieira) terá seu destino final e se despede da trama, mas não sem antes fazer Antônio La Selva (Tony Ramos) confessar um grande segredo de seu passado. Em uma conversa franca e cheia de espinhos, os dois relembram Agatha (Bianca Bin), a primeira mulher do vilão.

Cândida, sentindo que resta pouco tempo de vida, fala para o magnata que tem algo sobre sua falecida esposa que ele precisa saber. Antes, ela fala:

“Não podia partir sem falar com você. Sempre foi um amigo, sei muito bem da sua famas dos absurdos que cometeu… Sei que estou partindo”.

Antônio tirará uma grande dúvida: Se Agatha trabalhava como garota de programa no bar de Cândida. Ela irá esclarecer o passado e dizer que a mãe de Caio (Cauã Reymond):

“Não foi. Nem teria talento pra isso. Eu a ajudei quando quando a família mandou ela vir morar na cidade, ela estava desnorteada. Ajudei como pude. Sabe quando você olha pra uma pessoa e, imediatamente, gosta dela? Agatha era assim”.

A CONFISSÃO

Casado com Irene (Gloria Pires), La Selva nunca mais foi o mesmo, depois que perdeu sua primeira mulher no parto de Caio. O vilão, pela primeira vez, mostra toda a sua vulnerabilidade e abre o jogo no leito de morte de Cândida:

“Nunca. Eu a amava, foi a mulher da minha vida. Deixou uma marca aqui no meu coração. Mesmo hoje, eu faria tudo para que continuasse viva”.

Mas, não para por aí. O vilão irá dizer que se casou, que gosta de Irene, mas que nunca será o mesmo amor que sentiu pela falecida:

“Me casei novamente, gosto da Irene, mas o sentimento não é o mesmo. Não é, embora Irene tenha me dado filhos que eu amo, não é a mesma coisa. Nem o mesmo sentimento”.

Cândida e Antônio chegam ao assunto que faltava: Caio. A dona do bar tenta abrir o jogo e dizer que Agatha sabia do seu futuro:

“Agatha nunca poderia ter engravidado porque (…) Não, não há culpado pela morte da Agatha. Ela se arriscou, mas sabia que estava se arriscando”.

Apertando a mão de Antônio e arrancado lágrimas do carrasco, ela tenta sussurar o que falta. Mas, não consegue e dá um Adeus final emocionante:

“Adeus! Tive uma vida linda, eu me despeço com alegria… Obrigada, vida”.

O ADEUS À CÂNDIDA

Susana Vieira deixa a trama de “Terra e Paixão” na sexta-feira, 2 de junho, e não está sendo fácil para a atriz. No “Encontro” , a atriz fez uma declaração e foi sincerona ao dizer que odiou ter que deixar o papel tão cedo e que está com saudades da dona do bar de Nova Primavera:

“Já estou com uma enorme saudade! Foram dias densos, tensos, complexos pela dramaticidade e pelo texto apurado e objetivo. Tenho saudade das roupas, do sotaque, de toda a equipe técnica e da direção. Saudade também do meu batom vermelho e dos cabelinhos prateados. E, para ser sincera, não gostei nem um pouco de morrer”

A veterana também confessou que já está com saudades de Cauã Reymond, e brincou com o nome dos personagens:

“Tá difícil me despedir do Caio. Me apeguei na Cândida!!! Até amanhã”

No final, os leitores do OFuxico votaram em peso e quase a decisão foi unânime: 96% não gostaria que Cândida deixasse a trama.

