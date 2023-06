Terra e Paixão: Mãe de Caio está viva? Mistério pode causar reviravolta

Terra e Paixão é uma novela escrita por Walcyr Carrasco e, quando falamos de Walcyr, podemos dizer muito bem que o que está certo na trama, nem sempre está realmente certo, e coisas que aconteceram pode ter reviravoltas gigantescas e inesperadas.

Como muita coisa da trama gira em torno da herança e do sucessor de Antonio La Selva (Tony Ramos) e a morte misteriosa da mãe de Caio (Cauã Reymond), Agatha (Bianca Bin) que teria falecido durante o parto do filho, o retorno dela para a trama não seria nenhuma surpresa tão grande e daria um combustível ainda maior para a trama.

Caso Agatha continue entre nós, sabe-se que Antonio La Selva foi muito apaixonado por ela e a relação com Irene (Gloria Pires) poderia ficar estremecida, ainda mais com o fato dela só estar mais preocupada com o patrimônio e o bem-estar dos filhos que qualquer outra coisa.

Alguns spoilers divulgados, inclusive, estão sacramentando que Daniel (Johnny Massaro) será escolhido como seu sucessor, algo que ele pode voltar atrás, caso Agatha não tenha “passado para o lado de lá”.

Já pensou que uma hipotética volta da mãe de Caio possa “amolecer” o coração de Antonio La Selva, que é o pior vilão da trama, e que ele vire um homem bom? Novelas de Walcyr Carrasco pode acontecer de tudo e o fato de Agatha existir e não só ser uma “mãe-fantasma” seria uma boa faísca para o início de várias reviravoltas.

OFUXICO

Por Luigi Civalli

Foto: Globo/Paulo Belote