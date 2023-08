Terra e Paixão: Novo trailer destaca viradas e reviravolta chocante

Parece que “Terra e Paixão” vai ganhar mais um combo de dias impactantes para os telespectadores! Uma nova chamada da novela veio ao mundo destacando tudo que vem por aí nas próximas duas semanas da novela: O casamento frustrado de Graça (Agatha Moreira), o atendado contra Ademir (Charles Fricks) e a ligação entre Agatha (Eliane Giardini), Angelina (Inez Viana) e Gentil (Flavio Bauraqui).

Graça lutou e deu muitos golpes para subir ao altar, mas, ao que tudo indica, Aline (Barbara Reis) vai conseguir impedir a cerimônia e destruir os planos da família La Selva e viver o amor com Caio (Cauã Reymond) atiçando a fúria de Antônio (Tony Ramos). Do outro lado, a moça misteriosa que sabe a verdade sobre a adulteração do carro que supostamente matou Daniel (Johnny Massaro) tenta falar para o irmão do magnata a verdade, mas ele é baleado no peito, levantando suspeitas de uma organização criminosa agindo em Nova Primavera. E por fim, Agatha sai da prisão e decidi retornar para o centro da trama e retomar a sua vida. Vai ter muita emoção e adrenalina nas próximas semanas do folhetim de Walcyr Carrasco.

Por Murilo Rocha

Foto: (Reprodução/TVGlobo)