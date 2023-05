Terra e Paixão: Saiba quando Cândida morre e quem estará ao lado dela

Em cenas de “Terra e Paixão”, da TV Globo, previstas para irem ao ar a partir da próxima sexta-feira, 02 de junho, Cândida (Susana Vieira) morre nos braços de Antônio (Tony Ramos), após uma conversa sobre o passado.

A morte da personagem promete uma reviravolta em função dos segredos que só ela conhecia sobre os moradores de Nova Primavera, e decide entregar a Caio (Cauã Reymond) antes partir. Arrasados com a notícia, Luana (Valéria Barcellos), Kelvin (Diego Martins), e Ademir (Charles Fricks) se consolam na presença do médico que confirma o falecimento.

Luana acredita ser a nova responsável pelo bar, pois foi avisada pela própria Cândida que herdaria o estabelecimento, mas logo é surpreendida pela existência de uma sobrinha de Cândida, Berenice (Thati Lopes), que ao ser avisada por Angelina (Inez Viana) sobre o ocorrido, trata de correr para assumir os negócios da tia distante.

SUSANA VIEIRA SE DESPEDE CHEIA DE SAUDADES

A atriz Susana Vieira, que recebeu muitos elogios por sua atuação dos espectadores e dos colegas de equipe, comentou sobre sua participação em entrevista à emissora e brincou que não queria sair da novela: “Estou com uma enorme saudade! Foram dias densos, tensos, complexos pela dramaticidade e texto apurado e objetivo”.

“Tenho saudades do elenco amigo e antigo e dos novos amigos que chegaram. Saudades das roupas, do sotaque, da equipe técnica e da extrema delicadeza do diretor Luiz Henrique Rios e seus assistentes”, garantiu a artista.

“Saudades também do batom vermelho da Cândida exaustivamente retocado a cada hora e dos cabelinhos prateados. Enfim, vou levar a Cândida para sempre em meu coração. As declarações e o carinho de todo o elenco me enchem de alegria. Senti isso o tempo todo!”, afirmou ela.

“Me senti viva novamente e feliz depois de quase três anos de “exílio” social. E para ser sincera, não gostei nem um pouco de morrer, mas deixo aqui meu eterno obrigada para o autor Walcyr Carrasco pela bela Cândida”, concluiu Susana Vieira.

No dia 8 de maio, a TV Globo estreou a novela da faixa das 21h, “Terra e Paixão”, escrita por Walcyr Carrasco. A trama, que substituiu “Travessia”, conta a saga de Aline (Barbara Reis), uma mulher forte, cheia de sonhos, que enfrenta o que for preciso pelo futuro de sua família. No elenco ainda estão: Susana Vieira, Agatha Moreira, Tony Ramos, entre outros.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: TV Globo/Manoella Mello