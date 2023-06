Tierry capota de carro antes de show em Caetanos, na Bahia: ‘Faltou freio’

“Oi, gente! Acabei de chegar aqui em São Paulo. Recebi muitas mensagens e ligações perguntando se estou bem. Estou bem. Já fiz dois shows depois que aconteceu o acidente. Mas, graças a Deus, não houve nada. Fui dirigindo o carro do meu amigo, que foi lá para o hotel para ir ao show comigo. E o carro faltou freio na curva. Eu ainda consegui frear o carro, mas tinha uma ribanceira e o carro passou… Aí, capotou. Mas não houve nada.”

“A pista era precária, de barro. Graças a Deus a gente está em dia com as orações, Maria passa na frente. Fiz outro show e estamos suscetíveis a essas coisas infelizmente, por estarmos na estrada trabalhando. Estou com saúde e estou bem, graças Deus. Obrigada pelo apoio de todo mudo”.

“Mas uma coisa é certa, tenho que ajoelhar no chão e agradecer que é a segunda coisa em uma semana ( avião que levava sua banda precisou fazer um pouso forçado na semana passada). Complicado, mas tenho uma mãe que ora por mim todo o dia, tenho pessoas que me querem bem e tenho eu Deus que me conhece e conhece meu coração. Tenho anjos que foram mandados por Ele para cuidar da gente.”

Por Luciana Tecidio e Mateus Almeida, gshow — Rio de Janeiro

Foto: Josef Leal