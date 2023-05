Todas as Flores: Membro da organização pode ‘destruir’ Bárbara e Zoé

O novo bloco de capítulos da novela Original Globoplay “Todas as Flores”, que chegou ao catálogo nesta quarta-feira, 10 de maio, traz uma reviravolta na organização e, principalmente, nos rumos de Débora (Barbara Reis) e Zoé (Regina Casé). O que o destino prepara para as criminosas?

Um golpe inesperado envolvendo as duas personagens faz com que Doutora Mondego (Denise Weinberg), importante nome da organização, saia do anonimato. “Fazer uma vilã é sempre um desafio maravilhoso. A minha personagem traz uma reviravolta na novela e balança com os poderosos personagens”, afirmou a atriz.

Ela ainda adiantou a expectativa pelo retorno dos espectadores: “Espero que o público se surpreenda com essa reviravolta escrita por João Emanuel Carneiro, que coloca tudo de cabeça para baixo”.

“Acho que vai ser um golpe na história que vem sendo contada, e, que de repente, vai trilhar caminhos que não tinham sido pensados pelo público anteriormente. Isso é muito bom de se ver e de se fazer”, concluiu Denise Weinberg.

DETALHES DE TODAS AS FLORES

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araujo, “Todas as Flores” é escrita com Vincent Villari, Eliane Garcia e Daisy Chaves. A direção é de Luiz Antonio Pilar, Carla Bohler, Fellipe Barbosa, Guilherme Azevedo e Oscar Francisco. A produção é de Betina Paulon e Gustavo Rebelo e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

A obra conta em seu elenco com Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Jackson Antunes, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: TV Globo/Estevam Avellar