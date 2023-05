Todas as Flores: Veja fotos fortes do embate entre Zoé e Humberto

Conforme OFuxico contou, em “Todas as Flores”, o embate entre Humberto (Fábio Assunção) e Zoé (Regina Casé) resultará na morte do publicitário. Os dois vão se enfrentar em meio a uma intensa troca de tiros. A malévola, contudo, vai levar a melhor na disputa.

Apaixonados por dinheiro, os amantes passaram toda a trama correndo atrás do vil metal, não se importando com o que ou quem deveriam tirar da frente para encher o bolso.

Depois de ter sido deixada por Humberto em uma ilha deserta, onde estava certa de que iria casar com ele, mas ficou lá, para morrer, a nova chefe da Organização conseguiu escapar. Para se vingar, sequestrou Judite (Mariana Nunes), grande amor do publicitário.

Pelo resgate, para libertar a costureira, a mãe de Maíra (Sophie Charlotte) e Vanessa (Letícia Colin) cobrou de Humberto todo o dinheiro que ele roubou da Rhodes.

Zoé, então, toma a atitude extrema quando o pai de Pablo (Caio Castro) e Rafael (Humberto Carrão) fica na cola dela querendo reaver a grana que roubou da empresa. Ela, sem dó nem piedade, atira no seu “gostoso”. Ao vê-lo caído agonizando, Zoé se desespera. Mas será tarde demais…

VANESSA VAI PRENDER ZOÉ NO PORÃO

Mas, a sequestradora não ficará em paz. Machucada, ela é encontrada por Vanessa e Pablo. A filha desnaturada não pensará duas vezes e vai prender a mãe em um porão para forçá-la a dizer onde escondeu o dinheiro.

A ambição, a maior lição que Zoé deu à ardilosa filha, talvez seja a sentença dela… A posuda Zoé ficará no limbo total. Vanessa vai torturar a mãe, com todos os requintes de crueldade. Ela deixará a vilã sem água, sem comida e com muito medo.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Reprodução/Instagram @globoplay