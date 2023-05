Vai na Fé: Ator da novela é sobrinho-neto de Carmen Miranda

Quem assiste “Vai na Fé”, certamente não imagina que a trama de Rosane Svartman tem no elenco um parente de Carmen Miranda. Pode ser, inclusive, que você que está lendo essas linhas não saiba de nenhuma das duas pessoas que estamos falando. Mas saberá agora!

Giuliano Laffayette, que dá vida ao advogado Fabrício um dos assistentes de Ben (Samuel de Assis) e Lumiar (Carolina Dieckmann) no escritório, é sobrinho-neto da saudosa artista que era a principal estrela do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, local que era um passaporte para o cinema.

Carmen Miranda morreu em 1955 e Giuliano ouvia a avó paterna, Carmen Guimarães, de 86 anos, contar histórias sobre ela. Em 1947, quando a avó de Laffayette tinha 10 anos, se mudou com a mãe para a casa da cantora, na Califórnia.

Na época, Carmen filmava a comédia musical “Copacabana”, e ela levava a avó do ator no carro para os estúdios. Ela contou que a casa da artista era o ponto de encontro dos brasileiros nos Estados Unidos, onde o chuchu com ovo, preferido de Miranda, era sempre servido.

“Até hoje minha avó tem um caderno com todas as histórias que viveu lá”, contou ele ao GShow.

GIULIANO LAFFAYEETTE NAMORA ATRIZ FAMOSA

Em contato com a arte através do desenho desde a infância, Giulio Laffaytte é formado em Design. Assim que concluiu a faculdade, Giuliano foi trabalhar em uma joalheria. Paralelamente ao trabalho na oficina de criação, ele estudava Artes Cênicas. Quando passou no teste para viver o Dr. Fabrício, saiu do emprego e resolveu assumir integralmente a profissão de ator.

Discreto, ele namora há quatro anos a atriz Giovana Cordeiro, que interpretou a Xaviera, em “Mar do Serão”.Carioca, nascido e criado no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, ele é praticante de jiu-jitsu, faz terapia e acredita que mente e corpo caminham juntos.

OFUXICO

Por Flavia Cirino

Foto: Reprodução/ Instagram @giulianolaffayette e Divuulgaçãoo