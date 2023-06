Vai na Fé : Ben pede Sol em casamento. Lumiar ameaça convocar Antônio como testemunha

Lumiar ameaça convocar Antônio como testemunha se Ben usar o vídeo de Grazi contra Theo. Vitinho acusa Stuart de roubo. Orfeu sugere que Lumiar questione Kate sobre Theo. Jenifer recebe uma mensagem de Hugo. Clara desconfia ao saber que Lumiar pretende falar com Kate. Lumiar se assusta com o comportamento de Theo. Kate ajuda Sol a divulgar um vídeo sobre a aula-show. Clara pede para Lumiar não contar para Rafa que Kate foi amante de Theo. Yuri se irrita com a exposição que Guiga faz em cima da gravidez. Vitinho decide colocar uma câmera de segurança escondida na mansão. Lumiar procura Kate.

Por gshow — Rio de Janeiro

Foto: Globo