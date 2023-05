Vai na Fé: Hugo dá em cima de Kate e recebe tapão violento na cara

Após Hugo (MC Cabelinho) tentar forçar Jenifer (Bella Campos) a transar com ele em “Vai na Fé”, da TV Globo, ela ficou extremamente irritada e desabafou com Kate (Clara Moneke), que é sua melhor amiga, e a vendedora de sanduiches decidiu tirar satisfações com seu ex-namorado, o que ocorrerá nesta terça-feira, 30 de maio.

“Estou precisando levar um papo sério contigo. O assunto é Jenifer Daiane. Minha amiga não é como essas biscatezinhas que você está acostumado, não”, afirmará ela, quando ele chega a sua casa. “Está falando que ela não é tipo você”, afirmará o grafiteiro.

“O quê? Eu também não sou biscatezinha nenhuma!”, reagirá Kate. Hugo então entenderá tudo errado do recado, e falará: “Ah, Katelícia, vai dizer que você não me chamou aqui para gente matar uma saudade sem compromisso? Você tem seu lancezinho sem sal lá, eu fico na moral, estilo igreja com a Jeni…”

Percebendo o flerte do ex-, Kate dará um tapão na cara dele, que ficará em entender. “Pô! O que foi, Kate?”, perguntará Hugo. Irritada com a situação, a vendedora de sanduíches dá sua ordem final: “Acha que eu ia furar o olho da minha melhor amiga? Sai daqui. Sua alma não tem salvação mesmo não!”.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: Divulgação/TV Globo