Vai na Fé: Jenifer termina com Hugo ao descobrir relação com Orfeu

A última cena do último capítulo exibido de “Vai na Fé”, da TV Globo, foi Jenfier (Bella Campos) indo ao bar de Orfeu (Jonathan Haagensen) atrás de provas contra Theo (Emilio Dantas), mas ela ficou surpreendida ao encontrar Hugo (MC Cabelinho) no local, e no capítulo desta sexta-feira, 02 de junho, graves consequência surgirão a partir disso.

“Você está fazendo o que aqui, seu mentiroso?”, gritará a menina, toda irritada com o amado. “Nada demais, Jeni! Eu só vim fazer uma visita pro padrinho”, disfarçará Hugo. “Está pensando que eu sou burra? Te falei que queria vir falar com o Orfeu, e você disse que era perigoso! E agora está aqui? Cheio de segredinho com ele?”, disparará ela.

A estudante de direito então falará de seu pai biológico a Orfeu: “O Theo, que é seu amigo, abusou da minha mãe. E como o crime prescreveu, estou tentando achar as mulheres que passaram pela mesma situação com ele, mas há menos tempo. Achei que você pudesse saber de alguma coisa”.

“Tenho certeza que o Theo nunca fez nada que uma garota não quisesse”, responderá Orfeu, cínico e fingindo que Theo não é abusador. “Mas minha mãe não queria”, afirmará Jenifer, indo para cima do dono do bar. Orfeu então mandará Hugo levar a namorada embora dali, mas ela afirmará: “Ele não é mais meu namorado”.

Mais tarde, Hugo vai à casa de Jenifer e pedirá uma nova chance: “Tenta ver meu lado. Não é nada fácil abandonar a vida do crime. Tenho uma dívida com o Orfeu. Eu juro que queria te ajudar. Mas não é tão simples assim”. “Sinto muito, mas não dá para confiar em você. Me esquece”, disparará ela.

Jenifer é hostil com Hugo e Orfeu. Todos se divertem na praça durante a aula de Sol. Sol e Ben dançam juntos e relembram do passado. Anthony fala bem da aula de Sol na internet. Theo se preocupa com a ameaça que Orfeu faz para Jenifer. Lumiar consegue a liberdade provisória para Talita. Theo aparece na casa de Sol, e Kate se desespera. Ben e Sol discutem com Theo.

enifer conta para Marlene o que Theo fez com Sol e ela o expulsa de sua casa. Hugo se aconselha com o Pastor Miguel. Grazi pede para Orfeu as imagens da câmera de segurança do dia que esteve no bar, e ele fica preocupado. Ben e Sol repreendem Jenifer por procurar Orfeu. Orfeu convoca Hugo para mais uma missão.

“Vai Na Fé” é uma telenovela da TV Globo escrita por Rosane Svartman, com colaboração de Mário Viana, Renata Corrêa, Pedro Alvarenga, Renata Sofia, Fabrício Santiago e Sabrina Rosa, tem direção de Isabella Teixeira, Juh Almeida, Augusto Lana e Matheus Senra, com direção geral de Cristiano Marques e direção artística de Paulo Silvestrini.

OFUXICO

Por Raphael Araujo

Foto: Divulgação/TV Globo