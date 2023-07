Vai na Fé: Kate é presa, e Hugo baleado em falso sequestro

O plano era arriscado, e as chances de não dar certo, grandes. No capítulo desta terça-feira (18) de Vai na Fé, o falso sequestro de Rafa (Caio Manhente), armado por ele e Kate (Clara Moneke), vai acabar mal, com consequências graves para ela e também para Hugo (MC Cabelinho), que nada tinha a ver com isso…

Theo (Emilio Dantas) chegará para pagar o resgate, enquanto a polícia cercará a área do terreno baldio onde Rafa, Kate e Hugo estarão escondidos. “Vocês não querem o dinheiro? Está aqui. Agora, deixa meu filho sair!”, diz Theo. Rafa vai tentar fazer com que Theo mande a polícia embora, mas o empresário vai ignorar. Mas Rafa sairá do esconderijo assim mesmo.

E, enquanto Rafa caminha para encontrar o pai, Hugo tentará fugir com Kate, mas a menina, idealizadora do plano, vai travar.